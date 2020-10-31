Президент США Дональд Трамп поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона после критики со стороны мусульман. Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с «ужасающими и бессмысленными нападениями» на французов. Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом. Главы государства согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и выразили надежду, что демократические ценности всегда будут побеждать. Об этом представитель Белого дома Джадд Дир написал в Твиттере.
В четверг во Франции произошла серия нападений радикальных исламистов на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи Макрона о кризисе ислама по всему миру и защиты публикации карикатур в сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя в пригороде Парижа из-за показанных на уроке о свободе слова карикатур на пророка Мухаммеда.
Президент США Дональд Трамп поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона после критики со стороны мусульман
Президент США Дональд Трамп поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона после критики со стороны мусульман. Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с «ужасающими и бессмысленными нападениями» на французов. Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом. Главы государства согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и выразили надежду, что демократические ценности всегда будут побеждать. Об этом представитель Белого дома Джадд Дир написал в Твиттере.