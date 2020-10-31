Президент США Дональд Трамп поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона после критики со стороны мусульман. Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с «ужасающими и бессмысленными нападениями» на французов. Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом. Главы государства согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и выразили надежду, что демократические ценности всегда будут побеждать. Об этом представитель Белого дома Джадд Дир написал в Твиттере.

В четверг во Франции произошла серия нападений радикальных исламистов на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи Макрона о кризисе ислама по всему миру и защиты публикации карикатур в сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя в пригороде Парижа из-за показанных на уроке о свободе слова карикатур на пророка Мухаммеда.