Баку и Ереван в течение недели обменяются списками военнопленных и телами погибших в зоне карабахского конфликта

Армения и Азербайджан в течение недели обменяются списками военнопленных и телами погибших в зоне карабахского конфликта. Договоренность об этом была достигнута на встрече Минской группы ОБСЕ в Женеве. Об этом говорится в заявлении сопредседателей, опубликованном на сайте организации. Стороны договорились предпринять ряд шагов для соблюденгия режима прекращения огня, в том числе, не наносить удары по невоенным объектам и мирному населению.