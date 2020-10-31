Власти Петербурга объяснили разницу между официальной статистикой смертей от коронавируса и данными журнала кремаций

Власти Санкт-Петербурга объяснили более чем полуторакратную разницу между официальной статистикой смертности от коронавируса и данными журнала кремаций включением в него других категорий летальных исходов. Т.е. умерших от хронических заболеваний и тех, у кого COVID выявили после смерти. Об этом сообщил «РИА Новости» первый замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана. Накануне «Фонтанка» сообщила о почти 6 тысячах кремированных при официальных данных о примерно 3700.