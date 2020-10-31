В Москве за прошедшие сутки скончались 55 человек с коронавирусом. Это минимум с 20 октября. Днем ранее сообщалось о 69 летальных исходах. Самое большое количество смертей от COVID-19 в Москве осенью было зафиксировано в этот вторник — 75 умерших. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в столице скончались 6768 человек.

По последним данным, общее число инфицированных в городе достигло почти 419 200. За последние сутки выявлено свыше 5 тысяч новых случаев заражения.

Заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что массовая вакцинация москвичей начнется уже в ближайший месяц после того, как необходимое количество препарата поступит в создаваемую властями сеть прививочных кабинетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что властям удастся избежать жестких ограничений по коронавирусу. По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе пока позволяет обходиться ранее принятыми мерами.