Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Результат последнего теста дал отрицательный результат, сообщается на сайте туринского клуба. Срок лечения 35-летнего португальца составил 19 дней, теперь Роналду больше не обязан находиться на самоизоляции. О его заражении коронавирусом стало известно 13 октября. Форвард пропустил из-за этого два матча в рамках итальянской серии А. Кроме того, он не смог принять участие в двух встречах в рамках Лиги чемпионов.