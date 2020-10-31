Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Результат последнего теста дал отрицательный результат, сообщается на сайте туринского клуба. Срок лечения 35-летнего португальца составил 19 дней, теперь Роналду больше не обязан находиться на самоизоляции. О его заражении коронавирусом стало известно 13 октября. Форвард пропустил из-за этого два матча в рамках итальянской серии А. Кроме того, он не смог принять участие в двух встречах в рамках Лиги чемпионов.
2020-10-31T02:11:21+03:00
2020-10-31T02:11:21+03:00
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02:11, 31 октября 2020
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