Белорусский оппозиционер Лилия Власова рассказала детали встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО

Член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова рассказала в эфире телеканала «Дождь» некоторые детали встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО. По ее словам, он назвал условия для выхода на свободу некоторых оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико, однако раскрыть их она отказалась, сказав, что «не имеет права». Власова отметила, что Лукашенко не проявлял негатива к своим собеседникам, сказал, что видит, что они тоже любят Белоруссиию, как и он. В завершении беседы, в ходе которой говорил в основном президент, он выразил надежду в следующий раз пригласить их во Дворец независимости для продолжения диалога. Встреча Лукашенко с арестованными оппозиционерами состоялась в середине октября. Никаких договоренностей достигнуто не было. После этого несколько человек вышли на свободу.