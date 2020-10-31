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02:08, 31 октября 2020

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о борьбе с «политическим исламом» после нападения на церковь в Вене

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о борьбе с «политическим исламом» после нападения на церковь в Вене. По его словам, власти не будут проявлять ложной терпимости. Христиане в стране должны иметь возможность безопасно исповедовать свою веру, отметил Курц в «Твиттере». Ранее австрийское издание «Курир» сообщило, что порядка 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в столице Австрии. При атаке они выкрикивали «Аллах акбар» и били ногами церковную утварь.
Информацию о происшествии подтвердили Австрийскому агентству печати в полиции Вены. По данным издания «Кронен цайтунг», церковь закрыта по соображениям безопасности.



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