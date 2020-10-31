Во Франции задержали второго человека по делу о теракте в Ницце. Как сообщает газета Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник, он был задержан минувшим вечером в ходе рейда и теперь помещен под стражу. Речь идет о 35-летнем местном жителе. До этого полиция задержала 47-летнего мужчину. Обоих подозревают в контакте с преступником. Теракт в Ницце произошел утром 29 октября в соборе Нотр Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, обезглавив двух из них на месте. Третья жертва умерла от полученных ран на улице. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Пока на него надевали наручники он повторял слова «Аллах Акбар». Как позже сообщили в антитеррористической прокуратуре, преступником оказался 21-летний выходец из Туниса. Всего за два дня во Франции произошло пять вооруженных нападений радикальных исламистов.
2020-10-31T02:07:57+03:00
2020-10-31T02:07:57+03:00
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02:07, 31 октября 2020
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