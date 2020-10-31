Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20, раненых до 786. Больше всего пострадавших и разрушений в Измире. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Турецкие спасатели уже свыше 10 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Спасены не менее 70 человек.

Землетрясение в Турции произошло накануне днем. Подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в море на глубине 16,5 км. в 19 км к северо-западу от острова Самос. Они ощущались в Афинах и Стамбуле. Кроме того, сообщается о более 200 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду свыше 4. На территории Греции также есть разрушения.