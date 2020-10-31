Премьер-министр Ливии Фаиз Саррадж передумал уходить в отставку. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление официального представителя Сарраджа. Об уходе с поста глава признанного ООН Правительства национального согласия объявил в середине сентября, вскоре после того, как в отставку ушло противостоящее ему альтернативное правительство в Тобруке. Источники называли это частью попыток объединить страну. При этом Саррадж отмечал, что для окончательного решения, участники комитета по межливийскому диалогу до указанного им дедлайна должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.