Премьер-министр Ливии Фаиз Саррадж передумал уходить в отставку. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление официального представителя Сарраджа. Об уходе с поста глава признанного ООН Правительства национального согласия объявил в середине сентября, вскоре после того, как в отставку ушло противостоящее ему альтернативное правительство в Тобруке. Источники называли это частью попыток объединить страну. При этом Саррадж отмечал, что для окончательного решения, участники комитета по межливийскому диалогу до указанного им дедлайна должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.
2020-10-31T01:10:27+03:00
2020-10-31T01:10:27+03:00
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01:10, 31 октября 2020
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