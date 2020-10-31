Баку и Ереван договорились предпринять ряд шагов для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В том числе не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам вчерашних переговоров в Женеве.

Как отмечается в распространенном заявлении, сопредседатели группы от России, Франции и США провели раздельные и совместные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Они также провели консультации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, верховным комиссаром ООН по делам беженцев и президентом Международного комитета Красного Креста.