В «Домодедове» таксисты, недовольные новыми правилами парковки, перекрыли выезды с территории аэропорта. Из-за образовавшегося затора службы паркинга были вынуждены открыть шлагбаумы и выпустить машины без оплаты. Теперь с ситуацией разбирается полиция, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Похожая акция прошла в минувшую среду, пепредает канал «360».

С 27 октября аэропорты ограничили число бесплатных въездов на парковку — теперь можно заехать только дважды на 15 минут в течение двух часов, третий въезд уже будет платным. В пресс-службе «Домодедова» пояснили, что недобросовестные таксисты заезжали на территорию «по кругу», провоцировали аварии и нарушения правил дорожного движения. В свою очередь, один из участников акции сказал, что теперь из-за ограничений пострадают не только водители такси, но и другие отрасли, в том числе частные гостиницы.