Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Поводом стали слова депутата Госдумы о том, что главы регионов не должны вмешиваться в международную политику. Так он прокомментировал в эфире «Эха Москвы» высказывания Кадырова о президенте Франции Эммануэле Макроне. Чеченский лидер у себя в телеграм-канале назвал заявление Жириновского «самопиаром» и посоветовал не упоминать религию. Он отметил, что В России проживает 30 миллионов мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства. Кадыров подчеркнул, что в России, в отличие от Франции, «священные писания защищены, наш президент понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, и государственная политика подразумевает конфессиональное согласие». В то же время Кадыров предостерег российских мусульман от необдуманных действий и попросил их не устраивать митинги возле посольств Франции из-за возможных провокаций.