Траурные мероприятия в память о крушении российского самолета над Синайским полуостровом пройдут сегодня в Петербурге

С момента катастрофы прошло пять лет.

В семь часов четырнадцать минут — а именно в этот время пять лет назад на борту рейса 9268 прогремел взрыв — в соборе Святой Троицы началась траурная панихида по погибшим. В девять утра на Серафимовском кладбище пройдет возложение цветов к памятнику погибшим «Сложенные крылья». Затем родственники посетят еще один мемориальный комплекс «Сад памяти», расположенный на Румболовой горе в Ленинградской области. В полдень во всех Храмах Петербурга в память погибших зазвенят колокола. Напомню, 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался лайнер А321 компании Когалымавиа. Рейс следовал из Шарм-Эль-Шейха в Северную столицу, большинство пассажиров были жителями Петербурга и области. В результате взрыва погибли все, кто находился в самолете — 224 человека.

Россия признала произошедшее терактом.