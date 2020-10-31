Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Жириновского извиниться за слова о губернаторах

Руководитель Чечни написал в телеграме, что лидер ЛДПР «взял смелость учить глав и губернаторов свой работе» и предположил, что подразумевались его высказывания по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Кадыров отметил, что в этом случае реагировал как мусульманин, а не как политик.

Поводом для возмущения главы республики стали слова Жириновского, ранее сказанные в эфире «Эха Москвы» о том, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о Макроне, раскритиковавшего радикальные формы исламизма и поддержавшего публикацию карикатур на пророка Муххамада. Кадыров призвал французского президента «прекратить провокации и нападки на веру, пока еще не поздно», и заявил, что считает его главным «вдохновителем терроризма» во Франции.