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00:02, 31 октября 2020

Всемирная организация здравоохранения впервые зарегистрировала более полумиллиона новых случаев коронавиурса за сутки

Согласно данным на сайте ВОЗ, общее число зараженных с начала пандемии приближается к 45 миллионам. Впрочем, по другим подсчетам – например Университета Джонса Хопкинса или сервиса Worldometers, планета уже перешагнула этот порог. Число умерших приближается к миллиону двумстам тысячам.

Кинодистрибьютор и продюсер Сэм Клебанов, живущий в Швеции, считает, что вряд ли в России удастся полностью применить шведскую модель.

В России уровень доверия власти ниже, заключил Сэм Клебанов.

В Москве, по данным оперативного штаба, умерли еще 55 человек с новой инфекцией.



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