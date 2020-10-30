Глава Роскосмоса предложил помощь Минпромторгу, признавшему дефицит медицинского кислорода в регионах

Глава Роскосмоса предложил Минпромторгу, признавшему дефицит медицинского кислорода в регионах, воспользоваться услугами предприятий ракетно-космической отрасли. Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, что соответствующее предложение по поставкам уже передано в ведомство Дениса Мантурова. По его словам, российские ракетные двигатели работают на топливной паре кислород-нафтил и государственная корпорация имеет масштабное производство в Подмосковье и на Байконуре.

Сегодня Мантуров сказал, что больше 20 регионов испытывают нехватку медицинского кислорода. Министр отметил, что решать проблему приходится буквально в ручном режиме.