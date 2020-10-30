Крупнейшая американская торговая сеть убрала с полок оружие в преддверии президентских выборов

Компания Walmart объяснила свои действия «мерами предосторожности». При этом покупатели по-прежнему могут купить оружие и боеприпасы, но для этого им нужно обратиться непосредственно к продавцам.

Walmart уже прибегала к подобным мерам летом, на фоне протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, жестко задержанного полицией. В торговой сети пояснили, что были «свидетелями отдельных случаев общественных беспорядков».

Выборы назначены на 3 ноября.