Бывший боец выступил с оскорблениями в адрес президента Эмманюэля Макрона, опубликовав в инстаграме фотографию французского лидера со следом подошвы на его лице.
В комментариях к записи телеведущая Ксения Собчак задалась вопросом, не считает ли Нурмагомедов, что его слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном.
В середине октября под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Мотивом убийства, как считается, стало то, что на уроках, посвященных свободе слова, преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов поддержал мусульманскую кампанию против французских властей
Бывший боец выступил с оскорблениями в адрес президента Эмманюэля Макрона, опубликовав в инстаграме фотографию французского лидера со следом подошвы на его лице.