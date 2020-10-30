Чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов поддержал мусульманскую кампанию против французских властей

Бывший боец выступил с оскорблениями в адрес президента Эмманюэля Макрона, опубликовав в инстаграме фотографию французского лидера со следом подошвы на его лице.

В комментариях к записи телеведущая Ксения Собчак задалась вопросом, не считает ли Нурмагомедов, что его слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном.

В середине октября под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Мотивом убийства, как считается, стало то, что на уроках, посвященных свободе слова, преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.