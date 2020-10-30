ФБК подаст несколько жалоб после отказа Кировского суда Томска возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Фонд борьбы с коррупцией подаст несколько жалоб после отказа Кировского районного суда Томска возбудить уголовное дело из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«Решения на руках пока нет. Суд объяснил его тем, что вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом заявитель в лице Навального лишается прав потерпевшего, которые даны ему по УПК. То есть он не может выдвигать свои версии и задавать вопросы на экспертизе», — отметил И.Жданов.

Кроме того, он отметил, что суд отказался обязывать транспортную полицию Томска вернуть Навальному его вещи, о чем раннее просил сам оппозиционер.

«То есть они пытаются ничего не делать и не отдавать вещи Алексея. Мы будем судиться прямо по каждой детали — конкретно по невозврату вещей отдельным процессом, конкретно по неознакомлению нас с материалами дела, что обязаны были сделать после отказа в возбуждении уголовного дела», — подчеркнул И.Жданов.

Ранее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте также отказало в возбуждении уголовного дела об отравлении политика. Центральный аппарат СК не стал проводить проверку, а Мосгорсуд признал это решение законным.