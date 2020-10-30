Житель Кубани, назвавшийся советником губернатора, три дня выслушивал жалобы жителей

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу администрации станицы Передовая пишет, что Виктор Козлов обещал устроить разнос чиновникам, активно используя в разговорах нецензурную лексику. Через три дня самозванец был вынужден признаться в обмане и попросить прощения у жителей в видеообращении. Местные власти заверили, что лжечиновник не имел доступа к документам и никаких решений от имени правительства региона не принимал.