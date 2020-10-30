Курьеры Delivery Club собрались у офиса Mail.Ru Group с требованием отменить систему штрафов и заключить постоянные договоры. О собрании сообщается в телеграм-канале профсоюза курьеров. Сотрудники пожаловались на то, что их штрафуют за отказ брать заказы вне их зоны доставки, но если заказ согласился взять другой курьер, наказание не отменяют.

Первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group вышел к собравшимся. Он пообещал пересмотреть систему штрафов. В Delivery Club отметили, что каждый десятый курьер пользуется фальшивыми GPS и игнорирует заказы, а система мотивации компании направленна на добросовестных работников.

Позже профсоюз сообщил о задержании своего сопредседателя.