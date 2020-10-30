Бельгия снова вводит жесткий карантин из-за вспышки коронавируса

В стране на фоне продолжающегося роста заболеваемости закрываются не продуктовые магазины. Власти продлевают школьные каникулы. Работа становится строго удаленной везде, где это возможно. Премьер-министр Александр де Кроо в ходе пресс-конференции сказал, что многие больницы уже переполнены, и принятые меры пока не дают результата. Пациентов начали отправлять в соседнюю Германию.

Как отмечает агентство РИА Новости, сейчас в Бельгии уже закрыты все кафе и рестораны, действует комендантский час и введен повсеместный масочный режим.