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22:03, 30 октября 2020

Реджеп Эрдоган высоко оценил солидарность Турции и Греции при землетрясении, затронувшем территории двух стран

Турецкий лидер в своем Твиттере выразил соболезнования соседней республике и выразил готовность помочь. Ранее с аналогичным заявлением выступили в Афинах. Это произошло на фоне резкого обострения отношений между странами в последнее время, связанными с территориальными претензиями в Восточном Средиземноморье.
По последним данным, в Турции погибли 12 человек и более 500 пострадали. Землетрясение началось внезапно и было достаточно сильным, — рассказала «Первому каналу» местная жительница Анна Кандаган.

Между тем, на греческих островах, также затронутых землетрясением, по предварительным данным, погибло 2 человека и четверо были ранены.



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