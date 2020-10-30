Министерство промышленности и торговли объявило о проблемах с медицинским кислородом в ряде российских регионов

Сообщения о подобных трудностях приходили из разных городов.

После опроса всех российских регионов выяснилось, что примерно в двадцати из них есть «определённый дисбаланс в наличии медицинского кислорода». Об этом сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он добавил, что с некоторыми субъектами федерации его ведомство помогает исправить ситуацию в ручном режиме.

Как сообщает агентство ura.ru, на нехватку кислорода жаловались в больницах Тюмени и Кургана. Также об этой проблеме еще в начале месяца объявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В то же время, сегодня, Следственный комитет Ростовской области завёл уголовное дело после того, как в больнице номер 20 Ростова-на-Дону скончались 5 пациентов. Местное интернет-издание «161.ру» писало, что эти люди умерли именно из-за перебоев с кислородом.

В свою очередь помочь Министерству промышленности решить эту проблему предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, госкорпорация производит чистейший кислород для своих нужд, и она могла бы поставлять его и для использования в медицинских целях.

Всего в России зарегистрированы 114 организаций, которые производят кислород для использования в медучреждениях. По словам министра промышленности, они сейчас работают в круглосуточном режиме.