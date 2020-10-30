В России впервые с июня выросла средняя ставка по ипотеке

Сейчас она составляет 7,3%, — приводит данные ЦБ агентство ТАСС. Сообщается, что за сентябрь российские банки выдали почти 200 тысяч ипотечных кредитов на сумму полтриллиона рублей. В годовом выражении объем ипотеки вырос в два раза.

В этом месяце российское правительство продлило программу льготной ипотеке по 6,5% годовых до следующего июля. Разницу с рыночной ставкой банкам возместит государство. Льготную ипотеку выдают на квартиры в новостройках.