Z Архив новостей новости
5 1 6 124
21:31, 30 октября 2020

В Турции суд снова перенес слушания по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Газета Хюрриет пишет, что заседание назначили на 20-е ноября. Дипломат был убит в конце 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейского, открывшего огонь, застрелили. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт.

В Анкаре нападение сочли провокационной акцией, направленной на подрыв отношений между двумя странами. Всего в деле почти 30 обвиняемых, среди которых бывший проповедник и исламский общественный деятель Фетхуллах Гюлен, который находится на территории США.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 116 6 8817 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 219 6 21258 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 86 6 8390 07:05
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 53 6 5585 18:11
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 121 6 13364 14:14
Новости

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Инстаграме в резких выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона Текст спортсмен сопроводил фотографией французского лидера с отпечатком ботинка на лице…

5 113 6 13115
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 113 6 13140 15:35
Новости

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в грубых выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона На своей странице в Инстаграме спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 55 6 7084
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 118 6 15433 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 95 6 13005 25.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 69 6 9799 28.10
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 128 6 18632 24.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 459 6 66998 27.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 36 6 5317 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 139 6 23366 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 66 6 11789 29.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: стопкадр видео Telegram-канала Mash В Москве на Большой Якиманке проходит стихийный митинг мусульман Несколько десятков человек, в основном в спортивных костюмах, около полудня собрались у входа в посольство Франции в центре Москвы…

5 47 6 64939
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 92 6 101820 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4488 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 246635 25.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 251 6 128520 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8825379
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4686508

Сегодня в эфире