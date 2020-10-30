В Турции суд снова перенес слушания по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Газета Хюрриет пишет, что заседание назначили на 20-е ноября. Дипломат был убит в конце 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейского, открывшего огонь, застрелили. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт.

В Анкаре нападение сочли провокационной акцией, направленной на подрыв отношений между двумя странами. Всего в деле почти 30 обвиняемых, среди которых бывший проповедник и исламский общественный деятель Фетхуллах Гюлен, который находится на территории США.