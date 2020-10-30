Четыре ребенка погибли при пожаре в доме в Кировской области

Им было от 8 месяцев до 4 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета. Огонь разгорелся в многоквартирном трехэтажном жилом доме в деревне «Ложкари». Источники агентства ТАСС в силовых структурах уточняют, что матери в этот момент дома не было. Семья считается неблагополучной. Свою проверку начала прокуратура.