Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, по данным столичной ОНК, поместили в карцер из-за нехватки мест

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что СИЗО №7 переполнено, поэтому осужденный оказался там, куда обычно отправляют в качестве наказания. В карцере нет горячей воды, розетки, унитаза. Ребровский жалуется, что внутри холодно, сыро и нечем дышать.

В прошлом году Ребровский пошел на сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, после чего получил 2,5 года колонии. После того, как он отказался от своих слов, мотивировав это тем, что ему обещали условный срок, суд увеличил наказание до 6 лет.