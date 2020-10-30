Муфтий Чечни назвал всех французов, поддерживающих Эммануэля Макрона, врагами

В интервью сайту «Лента.ру» Салах-Хаджи Межиев сказал, что граждане Франции, не разделяющие взгляды французского лидера, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. Остальным, возможно, придется «ответить за слова своего президента».

Мусульманский мир обрушился с критикой на Макрона после того, как он назвал терактом убийство преподавателя, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда и выступил с защитой светских ценностей. Сегодня второй день подряд у французского посольства в Москве прошла акция протеста. В самой Франции серьезно усилены меры безопасности из-за серии нападений на людей.

В штат жандармов будут призваны 3500 резервистов. Они будут отданы в распоряжение префектур в понедельник. Также для обеспечения порядка дополнительно привлекаются 3500 полицейских и мобильных жандармов.

Дарманен сообщил, что в целях усиления безопасности в Ниццу, где произошел теракт, будут дополнительно направлены 120 полицейских.