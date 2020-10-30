Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным всегда быть надежной опорой друг другу

По словам президента, он и его коллега «констатировали непреклонный факт, что сегодня у России и Белоруссии других друзей нет», — цитата по агентству БелТА.

В Белоруссии с августа не прекращаются акции протеста, спровоцированные итогами президентских выборов. После начала митингов Путин и Лукашенко несколько раз созванивались и один раз встречались в Сочи. Российский лидер говорил, что в стране сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые, при необходимости, помогут Белоруссии.