В Севастополе проводят проверку после смерти 94-летнего ветерана в коронавирусном боксе

Об этом написал глава региона Михаил Развожаев в инстаграме. Он призвал не линчевать врачей и медперсонал, которые работают на пределе. Ранее телеканал «Первый Севастопольский» сообщил о смерти Михаила Рольского, не дождавшегося медицинской помощи. Другие пациенты утверждают, что его тело пролежало пять часов, прежде чем его забрали. На вызовы медсестер никто не реагировал. Точно так же, как и накануне смерти, когда ветеран, по словам его соседей, кричал от боли и просил помощи.
2020-10-30T20:32:30+03:00
2020-10-30T20:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 30 октября 2020
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