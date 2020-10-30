В Севастополе проводят проверку после смерти 94-летнего ветерана в коронавирусном боксе

Об этом написал глава региона Михаил Развожаев в инстаграме. Он призвал не линчевать врачей и медперсонал, которые работают на пределе. Ранее телеканал «Первый Севастопольский» сообщил о смерти Михаила Рольского, не дождавшегося медицинской помощи. Другие пациенты утверждают, что его тело пролежало пять часов, прежде чем его забрали. На вызовы медсестер никто не реагировал. Точно так же, как и накануне смерти, когда ветеран, по словам его соседей, кричал от боли и просил помощи.