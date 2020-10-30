Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

Пострадавших уже больше 400, — сообщил президент Реджеп Эрдоган. Стихия разрушила, по меньшей мере, два десятка домов в Измире на западе страны, а также вызвала небольшое цунами, затопив прибрежные улицы. Разрушения есть и на близлежащих греческих островах. Местные сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9. В НАТО и ЕС выразили готовность помочь с устранением последствий ЧП.
2020-10-30T20:32:07+03:00
2020-10-30T20:32:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2734016-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…