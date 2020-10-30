Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

Пострадавших уже больше 400, — сообщил президент Реджеп Эрдоган. Стихия разрушила, по меньшей мере, два десятка домов в Измире на западе страны, а также вызвала небольшое цунами, затопив прибрежные улицы. Разрушения есть и на близлежащих греческих островах. Местные сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9. В НАТО и ЕС выразили готовность помочь с устранением последствий ЧП.