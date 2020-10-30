Бывший мэр Евпатории получил почти четыре года колонии по делу о превышении должностных полномочий

Андрею Филонову также запрещено в течение полутора лет занимать государственные должности – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда Симферополя.

Филонов был арестован прошлой весной по подозрению в махинациях с земельными участками. Следствие сначала оценило ущерб, нанесенный действиями бывшего мэра в 80 миллионов рублей, но затем снизило сумму до 3 миллионов. Сам Филонов вину признавать не стал.