Александр Лукашенко пригрозил протестующим в Белоруссии физической расправой

На встрече с коллективом МВД он заявил, что демонстранты «переступили красные линии по многим направлениям», пытаясь дестабилизировать инфраструктуру государства. Обращаясь к митингующим, президент сказал: «с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем». Его слова приводит агентство «Белта».

С августа в стране не прекращаются акции протеста, начавшиеся после того, как Центризбирком отдал победу на президентских выборах действующему главе государства.