Премьер-министр Армении назвал ввод российских миротворцев в Нагорных Карабах «оптимальным решением»

При этом в интервью газете The Daily Telegraph Никол Пашинян отметил, что это решение должны одобрить все стороны конфликта. Сегодня министр иностранных дел России Сергей лавров также поддержал идею о вводе миротворцев. По мнению главы ведомства, это помогло бы противникам соблюдать режим прекращения огня.

Военный конфликт на спорной территории не прекращается с 27 сентября. И Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта.