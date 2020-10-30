В Париже злоумышленник, вооруженный ножами, пытался напасть на полицейских с криком «Аллах акбар»

Стражи порядка приехали на вызов обеспокоенной жительницы, которая пожаловалась на двух подозрительных мужчин во дворе дома. Местная пресса сообщает, что полицейским пришлось применить электрошокеры и травматическое оружие. Нападавший ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По некоторым данным, он страдает от шизофрении.

Вчера во Франции была совершена серия нападений. В результате самой первой атаки на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, три человека погибли.