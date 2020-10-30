Прощание с главным дирижером Михайловского театра Александром Ведерниковым состоится завтра

Гендиректор Большого театра Владимир Урин в эфире телеканала «Дождь» сказал, что на церемонию допустят очень узкий круг людей. Это связано с жесткими ограничениями, существующими при похоронах человека, умершего от коронавируса.

Ведерников скончался на 57 году жизни в столичной больнице. У него было стопроцентное поражение легких.

Творчество Ведерникова всегда было активным и плодотворным, а в последнее время наступала кульминация его деятельности. Об этом «Эху» рассказал театровед, музыкальный критик Алексей Парин.

Последним спектаклем, которым дирижировал Александр Ведерников, была опера «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября.