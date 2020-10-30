Виталий Дымарский покидает пост главного редактора «Эха Москвы в Петербурге»

Он сообщил, что принял такое решение после почти пяти лет работы в связи со своим состоянием здоровья. При этом Дымарский намерен продолжить работу на радио. Дату выборов нового главного редактора определят 2 ноября. Дымарский сказал, что предложит на этот пост Валерия Нечая.