Виталий Дымарский покидает пост главного редактора «Эха Москвы в Петербурге»

Он сообщил, что принял такое решение после почти пяти лет работы в связи со своим состоянием здоровья. При этом Дымарский намерен продолжить работу на радио. Дату выборов нового главного редактора определят 2 ноября. Дымарский сказал, что предложит на этот пост Валерия Нечая.
2020-10-30T19:03:49+03:00
2020-10-30T19:33:22+03:00
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19:03, 30 октября 2020
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