Следственный Комитет завёл уголовное дело по факту гибели пяти человек одной из больниц Ростова-на-Дону

Речь идёт о пациентах с коронавирусом.

Региональное ведомство открыло дело по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. СК пообещал установить причины и обстоятельства гибели нескольких пациентов в больнице номер 20 Ростова-на-Дону. Следственные и процессуальные действия уже начались.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что обыски в рамках этого дела прошли в администрации Ростова-на-Дону, в областном Министерстве здравоохранения и дома у бывшей главы городского департамента здравоохранения Надежды Левицкой.

В минувший понедельник именно она объявила о том, что чиновники провели проверку в больнице номер 20 и не нашли подтверждений информации о том, что пять пациентов, которые скончались в первой половине октября, умерли именно из-за перебоев в поставках кислорода.

О том, что пациенты задохнулись из-за недостатка баллонов с кислородом, изначально сообщало ростовское интернет-издание «161.ру». Его источник в региональном Министерстве здравоохранения тогда отмечал, что подобные перебои с поставками происходят в области постоянно.