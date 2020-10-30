По подсчетам агентства по чрезвычайным ситуациям, как минимум 6 человек погибли, больше 250 пострадали.
Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощутили в Стамбуле и на некоторых греческих островах. Стихия вызвала небольшое цунами, затопив прибрежные улицы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Лидеры Греции и Турции уже провели телефонный разговор и выразили готовность оказать взаимопомощь. О поддержке заявили в НАТО и Евросоюзе.
По меньшей мере 70 человек извлечены из-под завалов в турецком городе Измир после землетрясения
По подсчетам агентства по чрезвычайным ситуациям, как минимум 6 человек погибли, больше 250 пострадали.