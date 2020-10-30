В аэропорту «Домодедово» таксисты на время блокировали выезд с парковки из-за новых правил оплаты

Администрация открыла шлагбаумы, чтобы исключить скопления автомобилей, сейчас заторов нет, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. В начале недели заработало правило, согласно которому заезжать бесплатно на привокзальную площадь на 15 минут можно лишь дважды в час.

В пресс-службе аэропорта объяснили это тем, что недобросовестные перевозчики постоянно злоупотребляли бесплатным въездом, буквально двигаясь по кругу. Это провоцировало аварии и мешало комфортной посадке и высадке пассажиров.