Верховный суд Нидерландов не принял решение по делу ЮКОСа

Он ждет заключения генерального прокурора, который должны подготовить 13 ноября, — сообщили в пресс-службе суда. В рамках дела бывшие акционеры компании добиваются от России выплаты более 50 миллиардов долларов. Сегодняшние слушания связаны с заявлением Москвы о приостановке исполнения решения Апелляционного суда Гааги о выплате этой суммы, а также пени в размере 7 миллиардов.