Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6, еще более двухсот человек ранены

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Эпицентр находился в Эгейском море у провинции Измир. Подземные толчки ощутили в Стамбуле и на некоторых греческих островах. Стихия вызвала небольшое цунами, затопив прибрежные улицы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.