На западе Турции произошло сильно землетрясение. Его ощутили на близлежащих греческих островах

Есть погибшие, но сколько их, пока неизвестно.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло около 3 часов по Москве. Эпицентр находился в акватории Эгейского моря между Грецией

и Турцией. Толчок ощутили в Афинах. На острове Самос обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены. Землетрясение почувствовали даже в Стамбуле, находящемся в 500 километрах от эпицентра, рассказал «Эху» журналист Яшар Ниязбаев.

В Измире в руины превратились по меньшей мере 20 зданий, многие другие серьезно повреждены. Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям называет первые цифры по жертвам – известно о четырех погибших, более 150 ранены, но цифры еще будут расти. За помощью никто не обращался. Десятки человек спасены. В Измире сейчас находится около сотни российских туристов. Пострадал ли кто-то из них, пока неизвестно – в посольстве это выясняют.

В соцсетях публикуют видеозаписи последствий землетрясения в Измире — на них видно полностью разрушенные здания и людей, ищущих в завалах выживших. В воздухе стоит пыль, слышны крики людей. Сообщения приходят и из прибрежных районов провинции – том подземный толчок спровоцировал цунами. Местные жители публикуют видео, на которых видно, как поток с большой скоростью несет по улицам домашнюю утварь и крупную мебель.

Вода достигла окон первых этажей.

Греческие сейсмологи предупредили о возможности повторных толчков в Эгейском море