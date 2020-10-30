Несколько акций в память о жертвах политических репрессий пройдут сегодня в Санкт-Петербурге

Впервые часть из них состоится в онлайн режиме.

Памятная акция «Хотелось бы всех поименно назвать» пройдет в двух форматах. Имена погибших в годы репрессий будут зачитываться в режиме офлайн непрерывно с 12 до 14 часов возле Павловского собора Гатчины, с 12 до 16 часов — у Соловецкого камня на Троицкой площади. С пяти вечера и до 19 часов списки прочтут сразу на трех площадках: возле Феодоровского собора, на паперти базилики Святой Екатерины и у памятника Достоевскому.

А с 17 до 20 часов аналогичная церемония состоится в саду Фонтанного дома у музея Анны Ахматовой. Кроме того, по благословению митрополита Петербургского и Ладожского ВарсонОфия пройдут заупокойные службы по погибшим. В тоже время правозащитное общество Мемориал накануне просило граждан не собираться в традиционных местах для чтения, а провести мероприятие в режиме онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе. Поэтому акция пройдет и в онлайн-режиме. Основной площадкой станет канал форума «Имеющие надежду», на котором в течение всего дня будет вестись трансляция.

Сегодня также состоится общероссийская акция — все желающие могут поставить в 9 вечера на окно зажженную свечу в память о жертвах политических репрессий

Для существующей политической системы репрессии в наше время снова стали обычной практикой. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

Сравнивать масштабы нынешних репрессий со сталинскими временами нельзя, но они все равно распространены повсеместно, добавил Николай Сванидзе.