Суд в Томске отказался возбудить дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального

Кировский районный суд города Томска отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией, в которой содержалось требование возбудить уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального.

Томский суд подтвердил законность отказа. Во время заседания заместитель председателя суда Алексей Карпов не упоминал имени Навального, называя его «лицом, претендующим на роль потерпевшего». Кроме того, заявителям не отдали вещи политика. Навальному стало плохо на борту самолета, который вылетел из Томска. Лайнер посадили в Омске, где ему оказали помощь. Затем оппозиционера доставили в Германию, где лечение было продолжено. Ряд лабораторий западных стран подтвердили наличие в его организме отравляющего вещества их группы Новичок. Российские медики заявили, что никаких следов Новичка в анализах до его отъезда не было. В ФБК уже не первый раз требуют открыть по этому факту уголовное дело, однако судебные органы отводили жалобы.

Как сообщает газета Коммерсант, группа депутатов из Санкт-Петербурга тоже обращалась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ перенаправили в Западно-Сибирское Управление на транспорте СКР, где объяснили, что признаков преступления в обращении отсутствуют.

Доследственную проверку по этому случаю продолжает проводить прокуратура Томска.

Защита оппозиционера будет подавать новые иски по всем деталям, связанным с отравлением. Об этом «Эху» рассказал директор ФБК Иван Жданов.

По мнению Ивана Жданова, решение суда говорит о намерении следственных органов продолжать бездействие.