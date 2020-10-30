Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал итальянскому острову Сардиния полмиллиона евро

Эти деньги должны пойти на борьбу с коронавирусом.

Сам Алишер Усманов называет свой жест — «скромным вкладом» и то, что это «самое меньшее, что можно было бы сделать для тех, кто пострадал от пандемии и кто борется с ней», — пишет итальянское издание Tiscali. Представители бизнесмена подтвердили факт пожертвования, но не стали комментировать детали. На Сардинии по официальным данным выявлено около 9 тысяч заразившихся. При этом, свыше 200 человек погибли.

Газета L'Unione Sarda выяснила, что этим деньги уже поступили в казну острова. При этом добавляет, оказывается, это не первое пожертвование: ранее Усманов выделял деньги властям острова на борьбу с коронавирусом после начала пандемии. Впрочем, сколько именно он выделял денег — неизвестно.

У Алишера Усманова действительно есть недвижимость на Сардинии. Ранее он уже рассказывал в интервью Forbes, что приезжает туда регулярно. Там, по его словам, он проводит «почти все лето». А два года назад он даже стал почётным гражданином одной из местных коммун.

Ранее, как пишет портал Forbes, Алишер Усманов и подконтрольные ему структуры выделили несколько миллиардов рублей на помощь российским больницам и городам в борьбе с коронавирусом. Как минимум 2 миллиарда — из собственного кармана бизнесмена.

Ещё известно, что Усманов помогал и родному Узбекистану. Туда он отправил несколько десятков миллионов долларов.