В Чите и Волгограде по сообщениям СМИ от коронавируса умерли пожилые жители, которым своевременно не оказали помощь

В Чите и Волгограде по сообщениям региональных СМИ от коронавируса умерли пожилые жители, которым медики своевременно не оказали помощь. Жительница Читы незадолго до ухода из жизни записала видеообращение, в котором обвинила в случившемся министерство здравоохранения региона.

Видео 64-летняя жительница Читы Ольга Сорокина записала после того как отчаялась добиться помощи. По её словам коронавирусом она заразилась ещё 19 октября, но медики ограничились тем, что заполнили документы и уехали. В больницу пожилую женщину не взяли, уколов не делали. Она пыталась добиться этого, но тщетно. Состояние ухудшалось. Сын заражённой коронавирусом пытался достучаться до министра здравоохранения региона и ему рассказать о ситуации с мамой и о том, как ей необходима помощь. Однако сотрудники Росгвардии его задержали и к чиновнику не пустили. Обо всём этом пожилая читинка рассказала на видео, сделанном за несколько дней до смерти. В ролике она кашляет, тяжело дышит и так же говорит. В конце обращения Сорокина попросила винить министерство здравоохранения региона, если умрет.

В итоге женщину, зараженную коронавирусом, госпитализировали. Сделали это позавчера, а накануне жительница Читы скончалась. По факту неоказания медицинской помощи минздрав региона начал проверку. Глава Забайкалья Александр Осипов потребовал уволить виновных, передает агентство Чита.ру. Другая не менее вопиющая история произошла в Волгограде. Там 87-летнего ветерана Владимира Молчанова с диагнозом двусторонняя пневмония и подтверждением коронавируса не положили в реанимацию и не дали кислород. Вместо этого врачи грозились отправить его в психиатрическую клинику, рассказала дочь Молчанова агентству Высота 102. По её словам врачи областного госпиталя ветеранов войн, куда привезли её отца, говорили, что он якобы шумит и мешает соседям по палате. От медиков, как утверждает дочь ветерана, звучала фраза что цитата «дедушка крепкий, никак не сдохнет». Когда женщина решила забрать отца домой, он уже был при смерти, рассказала «Эху» главный редактор агентства Елена Третьякова.

По факту смерти ветерана в Волгограде тоже идет проверка. В Ростове-на-Дону, тем временем, возбудили дело после смерти пяти пациентов в 20-й больнице города, в которой было отделение для заражённых коронавирусом. Дело расследуют по статье Причинение смерти по неосторожности, передает агентство ТАСС. Его источник сообщил об обысках в мэрии Ростова и Минздраве региона. На этом фоне Росздравнадзор проверит инфекционную больницу в Великих Луках в Псковской области, где 10 дней от родственников пациента, у которого выявили коронавирус, скрывали его смерть.

На этой неделе больницы Омска 10 часов не принимали пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. В клиниках ссылались не нехватку мест. Пациентов госпитализировали лишь после того как скорые привезли людей к зданию регионального подразделения минздрава, включив сирены. Замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова после инцидента была уволена.