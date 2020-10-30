В Татарстане застрелили 16-летнего подростка, напавшего на отделение полиции. Это произошло минувшей ночью в городе Кукмор. Молодой человек кричал «Аллах, акбар». Подросток попытался поджечь здание с помощью «коктейля Молотова», а затем ранил одного из силовиков, рассказала начальник пресс-службы МВД по республике Татарстан Ирина Нижельская.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Между тем стало известно, что перед ночной атакой юноша записал видеообращение, где рассказывал о планах сжечь кафе, принципы работы которого, по его мнению, противоречат нормам ислама.

Сайт Лента.ру отмечает, что полная версия этого ролика уже заблокирована Роскомнадзором.

По каким причинам молодой человек решил совершить нападение ещё предстоит разобраться, явно он был не в себе, — сказал, комментируя события в Татарстане, член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Выборный отдельно подчеркнул, что в этом случае не должно быть никаких претензий к сотрудникам полиции.

Между тем лидер ЛДПР высказал мнение, что атака в Татарстане стала результатом воспитания и обучения подростка. В числе прочего, в интервью «Эху» Владимир Жириновский призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном на предмет возможно распространения преподавателями экстремистских идей среди учеников.

Жириновский также добавил, что необходимо активно мониторить социальные сети таких школьников и следить за теми, кто чаще других выезжает в арабские страны.

В таких ситуациях важно помнить, что ислам осуждает любое насилие, сказал нашей радиостанции заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Речь идёт не о религии, а о криминале, также полагают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо подчеркнул, что, по его мнению, не следует связывать произошедшее в Татарстане с событиями во Франции.

Тем временем в России, как и в некоторых других странах, набирает обороты мусульманская кампания после событий во Франции.

В самом популярном блоге «Инстаграмма» на русском языке, который принадлежит бывшему борцу из Дагестана Хабибу Нурмагомедову, сегодня появилась фотография президента Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице. Российский спортсмен пожелал французскому лидеру унижений «в этой жизни и в следующей» и объявил, что глава государства скоро поплатится за оскорбление полутора миллиардов мусульман.

Несколько десятков единомышленников Нурмагомедова в районе двух часов дня собрались у посольства Франции в Москве. Под выкрики «Аллах акбар» они около получаса топтали и жгли точные копии того фото, которое было опубликовано в «Инстаграмме» дагестанского спортсмена. Также собравшиеся скандировали «Макрон террорист» и «смерть Макрону».

Какое-то время разъярённым молодым людям в масках никто не мешал. Сотрудники полиции дежурили рядом, даже не обращаясь к митингующим. Те, в свою очередь, выступая перед телекамерами, требовали от Макрона сложить полномочия и извиниться за притеснение мусульман.

Через полчаса к посольству Франции подъехали несколько автозаков, и к наряду, который дежурил у входа, пришло подкрепление. Только после этого сотрудники правоохранительных органов решились сначала попросить протестующих не мешать проходу граждан, а затем и оттеснить их на несколько метров от калитки. После этого, началось противостояние, которое длилось примерно час.

Мусульмане не давали цепочке людей в форме еще дальше оттолкнуть их от диппредставительства. Протестующие несколько отступили только тогда, когда наступило время намаза. Участники митинга с помощью стоящих у дороги железных ограждений попытались создать на тротуаре пространство для коллективной молитвы, но ОМОН, который также приехал на помощь полиции, начал давить и оттеснил собравшихся еще на несколько десятков метров. Затем, на Большой Якиманке началось своего рода перемирие. Большая часть протестующих всё же устроила намаз на одной из прилегающих улиц. Пока люди молились там на траве, полицейские даже не подходили.

Когда участники акции вернулись тротуар, их начали постепенно выдавливать в сторону Большой Полянки. Вместе с этим начались и задержания. В автозаки увели как минимум десять человек. Большинство из них забрали после того, как участники митинга подчинились требованиям полиции и стали призывать друг друга разойтись.

Мусульманская компания против французских властей последовала за заявлениями президента республики Эммануэля Макрона в связи с убийством в стране учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Учителя посмертно наградили, Макрон сказал, что во Франции и дальше будут защищать свободу слова.